Meloni e la passione per Fiorello | Vorrei essere pagata per lavorare con lui Ma i due hanno già avuto rapporti professionali

Giorgia Meloni ha recentemente espresso il desiderio di collaborare con Fiorello, affermando di voler essere pagata per lavorare con lui. La premier ha condiviso questa intenzione durante una conferenza stampa di fine anno, sottolineando la sua passione per il noto showman, con cui ha già avuto rapporti professionali in passato. Un commento che ha suscitato curiosità e interesse tra i media e il pubblico.

Giorgia Meloni ha un sogno nel cassetto: lavorare con Fiorello "a pagamento". La premier ha ironizzato così con i giornalisti che durante la consueta conferenza stampa di fine anno, diventata ormai di inizio anno, le hanno chiesto di un suo ipotetico futuro al Quirinale. "Non so perché non mi proponente mai di andare a lavorare con Fiorello a pagamento. Se mi chiedete cosa vorrei fare, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello", ha scherzato, sottolineando poi che "mi basta e mi appassiona quello che sto facendo" e che non ambisce a "salire di livello". La premier in realtà ha un rapporto di lunga data con lo showman (anche lavorativo).

