Meloni e la domanda-fiume in conferenza | Rischiamo di farci linciare
Durante una conferenza, Meloni ha commentato con tono serio la lunga domanda rivolta a lei, affermando: “Rischiamo di farci linciare”. Ha sottolineato che, pur apprezzando l’interesse, la richiesta era molto articolata e la sua risposta potrebbe risultare lunga. La scena ha evidenziato la complessità del confronto, sottolineando l’importanza di dialoghi chiari e rispettosi in ambiti pubblici.
(Adnkronos) – "Io e lei rischiamo di farci linciare. La domanda era lunga, ma la risposta rischia di essere chilometrica". Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di oggi 9 gennaio 2026, alle prese con una domanda-fiume nella fase finale dell'appuntamento alla Camera dei deputati. Dalla 'platea' arriva un domanda "articolata" sul tema del lavoro e in . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
