Meloni e la conferenza stampa d' inizio anno | Trentini? Mobilitiamo tutti i canali Sono fiduciosa dei segnali da Caracas

La premier Meloni ha tenuto una conferenza stampa di inizio anno, incentrata sui temi di politica nazionale e internazionale. Nel corso dell’incontro, ha evidenziato l’importanza di coordinare tutti i canali di comunicazione e ha espresso fiducia nei segnali provenienti da Caracas. La diretta ha offerto l’opportunità di approfondire le posizioni del governo su questioni chiave, attraverso domande e risposte con i giornalisti.

La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it

Meloni: «Grati per la liberazione dei detenuti politici in Venezuela». Al via la conferenza stampa d'inizio anno - È in programma oggi alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal ... ilgazzettino.it

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

Meloni, oggi la conferenza stampa di inizio anno x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.