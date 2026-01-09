Meloni e il sogno nascosto | Vorrei lavorare con Fiorello non andare al Quirinale

Durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera dei deputati, il 9 gennaio 2026, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con ironia a una domanda sulle sue possibili aspirazioni future al Quirinale, rivelando un interesse inaspettato: lavorare con Fiorello. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulle vere motivazioni e sui sogni nascosti della leader politica italiana.

Durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera dei deputati, tenutasi oggi 9 gennaio 2026, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con ironia a una domanda sulle sue eventuali aspirazioni future al Quirinale. Quando un giornalista le ha chiesto se tra i suoi progetti ci fosse anche quello di essere eletta presidente della Repubblica, la premier ha scelto di sdrammatizzare con una battuta. – Presidente, lei aspira al Quirinale? È una mamma al servizio delle istituzioni? – Io vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello

