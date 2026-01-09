Meloni | È arrivato il momento che l' Europa torni a parlare con la Russia – Il video

Il recente intervento di Meloni sottolinea l'importanza di un dialogo tra Europa e Russia riguardo alle questioni di sicurezza e conflitto. La richiesta di avviare conversazioni rappresenta una possibile svolta nelle relazioni internazionali, invitando a un approccio più dialogante e meno isolazionista. La possibilità di riaprire canali di comunicazione potrebbe influenzare gli sviluppi futuri e il percorso di stabilità nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Io credo che è arrivato il momento che l'Europa parli con la Russia sul tema della guerra, altrimenti il contributo è limitato. Non bisogna andare in ordine sparso, altrimenti si farebbe un favore a Putin. Io sono stata sempre favorevole ad una nomina di un inviato speciale sull'Ucraina. Per ora mi pare prematuro l'ingresso della Russia nel G8". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata dall'ordine dei giornalisti e dall'associazione della stampa parlamentare. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

