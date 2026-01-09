Meloni dice falsità su lavoro pensioni e immigrazione | la conferenza stampa è una lunga lista di bugie

Durante una lunga conferenza stampa, la premier Meloni ha presentato dati contestati riguardo a lavoro, pensioni e immigrazione, spesso utilizzando informazioni incomplete o distorte. Questa strategia sembra mirare a mettere in ombra le reali criticità del suo governo, mascherando le difficoltà con dichiarazioni che si discostano dalla realtà. Un’analisi approfondita rivela come le affermazioni di Meloni spesso risultino prive di fondamento, contribuendo a una rappresentazione distorta della situazione attuale.

In più di tre ore di conferenza stampa la premier Meloni, in fuga dalle responsabilità sul caso Paragon, cita dati volutamente sbagliati o parziali sull'occupazione, sulle pensioni e sull'immigrazione, nel tentativo di far apparire le carenze e gli errori del suo governo come una collezione di successi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

