Il governo Meloni si prepara a utilizzare i fondi europei per rafforzare la spesa militare, evidenziando un approccio deciso alla difesa nazionale. Mentre si intensificano le strategie di sicurezza, si attendono anche segnali riguardo al rientro di Trentini in Italia. La questione della difesa si inserisce in un contesto più ampio, che va oltre le tradizionali celebrazioni patriottiche, puntando a un’azione concreta e mirata.
Ci corazziamo, ci difendiamo (e aspettiamo il ritorno di Trentini in Italia). Non ci sono sole frecce tricolori. Meloni vuole ris. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni “corazzata” Pronta a usare i fondi Ue per la spesa militare - La presidente del Consiglio vuole rispettare gli accordi Nato: la spesa in Difesa si può aumentare di 15 miliardi, ma per farlo serve uno scostamento sul patto di stabilità. ilfoglio.it
