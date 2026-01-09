Meloni contro Vannacci sulle armi a Kyiv ma lui replica | Mai cambiato idea

La discussione tra Meloni e Vannacci sulle armi fornite a Kyiv evidenzia divergenze di opinione all’interno del panorama politico italiano. Mentre la premier esprime sorpresa per le critiche del generale, Vannacci ribadisce di non aver mai cambiato posizione. La vicenda riflette il confronto sulle scelte di politica estera e sulla gestione del supporto militare all’Ucraina, temi centrali nel dibattito pubblico odierno.

Meloni polemizza con Vannacci: "Mi stupisce che un generale sia contro l'invio di armi". Il vice di Salvini: "Non ho mai cambiato idea" - La presidente del Consiglio ha risposto ai critici del provvedimento che contiene gli aiuti destinati all'Ucraina ... today.it

INVIO ARMI ALL'UCRAINA. *Ucraina: Vannacci, 'Meloni stupita Io non ho mai cambiato idea su invio armi'* Roma, 9 gen. (Adnkronos) "Mai cambiato idea su invio armi a Kiev, soprattutto dopo 4 anni di guerra in cui questa strategia vede l'esercito russo avan - facebook.com facebook

