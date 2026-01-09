Meloni conferenza stampa di inizio anno Non credo in un' azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei LA DIRETTA

Al via la conferenza stampa di inizio anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. L’evento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della Stampa Parlamentare, affronta temi di attualità e politica. Tra le dichiarazioni, Meloni ha espresso la sua posizione sulla possibilità di un’azione militare degli Stati Uniti in Groenlandia, dichiarando di non condividerla.

E' in corso, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. La premier: "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" La possibile annessione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni, conferenza stampa di inizio anno. "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" LA DIRETTA Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno: «Impegnati per Trentini, ringrazio il Venezuela per le prime liberazioni. Non credo che Trump invaderà la Groenlandia» – La diretta Leggi anche: Groenlandia, Meloni: non credo in un’azione militare Usa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Giorgia Meloni, alle 11 in diretta la conferenza stampa di inizio anno della premier. LIVE. La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it

Meloni alla conferenza d'inizio anno: "Groenlandia? Non credo Usa avviino azione militare. Mobilitati tutti i canali per liberare Trentini" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari ... affaritaliani.it

Meloni alla conferenza di inizio anno: “Libertà di stampa presupposto della democrazia” – La diretta - “La libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla”. msn.com

Meloni: non credo in azione militare Usa in Groenaldia e non la condividerei

Meloni: “Iniziata in Venezuela la liberazione dei detenuti politici, anche italiani”. Segui la conferenza stampa in diretta x.com

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.