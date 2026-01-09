Meloni | Con Trump su molte cose non sono d' accordo Diritto internazionale va difeso – Il video
Il 9 gennaio 2026, Meloni ha commentato le divergenze con Trump su vari temi, sottolineando l'importanza di difendere il diritto internazionale. In un contesto globale complesso, il rispetto delle regole è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza. Meloni ha evidenziato come il rispetto delle norme internazionali sia essenziale per evitare rischi e vulnerabilità, mantenendo un approccio equilibrato e responsabile nelle relazioni internazionali.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Con Trump su molte cose non sono d’accordo. Il diritto internazionale va difeso, quando saltano le regole siamo più esposti. Quando non sono d’accordo lo dico a lui, non ho difficoltà. Non ho capito cosa si sta chiedendo quando si dice che l’Italia devono prendere le distanza dagli USA. Questa è geopolitica. La politica estera italiana è quella che Sergio Mattarella ci ha ricordato pochi giorni fa. Alleanza atlantica e Europa, partner europei e atlantici. È il nostro ambito di appartenenza”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. 🔗 Leggi su Open.online
