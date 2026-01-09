Meloni | Con Trump su molte cose non sono d' accordo Diritto internazionale va difeso – Il video

Il 9 gennaio 2026, Meloni ha commentato le divergenze con Trump su vari temi, sottolineando l'importanza di difendere il diritto internazionale. In un contesto globale complesso, il rispetto delle regole è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza. Meloni ha evidenziato come il rispetto delle norme internazionali sia essenziale per evitare rischi e vulnerabilità, mantenendo un approccio equilibrato e responsabile nelle relazioni internazionali.

