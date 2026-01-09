Meloni | Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre
Il governo italiano segue con attenzione la vicenda Trentini da oltre 400 giorni, lavorando per trovare una soluzione adeguata. La priorità resta il benessere e la tutela della famiglia, garantendo supporto continuo fino al momento in cui Trentini potrà riabbracciare la madre. Un impegno costante, volto a risolvere la situazione nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
«Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l’unico. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio». Così il premier nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «È molto doloroso non potere riuscire a dare risposte nei tempi che vorrei». «Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l’Italia e il Venezuela», afferma inoltre il premier parlando del caso Trentini. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Meloni: “Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre”
Leggi anche: Meloni su Trentini in Venezuela: “Non ci fermiamo finché sua madre non potrà abbracciarlo”
TRENTINI | Meloni, ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre; Disinnesco di un ordigno bellico, parla il maggiore dell'Esercito Giuseppe Chisari.
Meloni: "Alberto Trentini? Ce ne occuperemo finché non riabbraccerà la madre" - "Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l'unico. ilgiornale.it
Meloni: «Trentini, andremo avanti. Non credo a intervento militare Usa in Groenlandia. Referendum? Confermo 22-23 marzo» - È in programma oggi alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal ... ilmessaggero.it
Meloni, ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre - "Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l'unico. msn.com
Meloni: ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre
Meloni: "Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre. Fin dall'inizio mobilitati tutti i canali politici, doloroso non dare risposte". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/01/09/meloninon-credo-in-unazione-militare-usa-in-groenl - facebook.com facebook
Mentre la CGIL si occupa di Maduro e dell’opposizione permanente al Governo #Meloni, noi ci occupiamo di lavoro. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La verità è che loro sono il sindacato del PD, noi siamo il sindacato degli italiani. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.