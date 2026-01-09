Il governo italiano segue con attenzione la vicenda Trentini da oltre 400 giorni, lavorando per trovare una soluzione adeguata. La priorità resta il benessere e la tutela della famiglia, garantendo supporto continuo fino al momento in cui Trentini potrà riabbracciare la madre. Un impegno costante, volto a risolvere la situazione nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.

«Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l’unico. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio». Così il premier nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «È molto doloroso non potere riuscire a dare risposte nei tempi che vorrei». «Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l’Italia e il Venezuela», afferma inoltre il premier parlando del caso Trentini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre»

