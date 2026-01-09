Meloni | Auspico una nuova stagione di relazioni costruttive con il Venezuela

Il premier Giorgia Meloni ha espresso il suo interesse nel seguire attentamente la situazione in Venezuela, auspicando l’avvio di una nuova fase di relazioni costruttive tra i due paesi. In una nota ufficiale, Meloni ha sottolineato l’importanza di dialogo e cooperazione per affrontare le sfide regionali e promuovere stabilità e sviluppo. La posizione italiana si concentra sulla volontà di mantenere un approccio equilibrato e dialogante con Caracas.

Il premier Giorgia Meloni ha dichiarato in una nota di seguire con attenzione la situazione in Venezuela. Il premier Meloni auspica che "con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas". "In tal senso esprimo gratitudine – aggiunge la Meloni – per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione".

