Meloni | Arianna sindaca Roma o in Parlamento? Non ne abbiamo parlato decide lei

Arianna Meloni non ha ancora deciso se candidarsi come sindaca di Roma o se proseguire la sua attività in Parlamento nella prossima legislatura. Finora, non sono state avviate discussioni ufficiali su questa possibilità, né con lei né con altri membri del partito. La decisione spetta esclusivamente a Arianna Meloni, che valuterà la strada più appropriata nel rispetto delle sue scelte personali e politiche.

" Arianna Meloni sindaco di Roma o in Parlamento nella prossima legislatura? Non ne abbiamo mai parlato, io non ho parlato con Arianna di nessuna di queste ipotesi. Dopodiché Arianna è un dirigente politico di massimo livello di Fratelli d'Italia, una militante storica, finora ha sempre deciso di non avere incarichi elettivi. Io non sempre ho condiviso quella scelta, in ogni caso so come la pensa lei e quindi penso che le decisioni del caso le debba prenderle lei ". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera.

