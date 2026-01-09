Meloni | Arianna sindaca Roma o in Parlamento? Non ne abbiamo parlato decide lei
Arianna Meloni non ha ancora deciso se candidarsi come sindaca di Roma o se proseguire la sua attività in Parlamento nella prossima legislatura. Finora, non sono state avviate discussioni ufficiali su questa possibilità, né con lei né con altri membri del partito. La decisione spetta esclusivamente a Arianna Meloni, che valuterà la strada più appropriata nel rispetto delle sue scelte personali e politiche.
“ Arianna Meloni sindaco di Roma o in Parlamento nella prossima legislatura? Non ne abbiamo mai parlato, io non ho parlato con Arianna di nessuna di queste ipotesi. Dopodiché Arianna è un dirigente politico di massimo livello di Fratelli d’Italia, una militante storica, finora ha sempre deciso di non avere incarichi elettivi. Io non sempre ho condiviso quella scelta, in ogni caso so come la pensa lei e quindi penso che le decisioni del caso le debba prenderle lei “. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Fdi: Meloni, 'mai parlato con Arianna su Campidoglio o candidatura, decide lei'
Leggi anche: Giorgetti: "Non sono nè il papa né Trump. Sulle banche decide il Parlamento"
Fdi: Meloni, 'mai parlato con Arianna su Campidoglio o candidatura, decide lei' - "Non ne abbiamo mai parlato e io non ho parlato con Arianna" di una sua candidatura per il Campidoglio o per il Parlamento. lanuovasardegna.it
Arianna Meloni da Napoli: «Io prossima candidata a sindaco di Roma? No, per carità» - No, per carità»: risponde così la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, ai giornalisti che, a Napoli, le chiedono se ha intenzione ... roma.corriere.it
Roma, Arianna Meloni non ha dubbi: "Io sindaco? No per carità" - E' la risposta ai cronisti del capo della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, a proposito delle Regionali in Campania, prima ... affaritaliani.it
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la responsabile politica di Fratelli d'Italia Arianna Meloni raccontate attraverso lo sguardo più autentico: quello di una mamma. - facebook.com facebook
In compagnia di Arianna Meloni ad #Atreju x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.