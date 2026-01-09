Meloni | altri 25 milioni di euro per Gaza
Il governo italiano ha annunciato un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro per supportare Gaza, evidenziando l’impegno nel settore umanitario. Inoltre, si è resa disponibile la collaborazione dei carabinieri italiani per formare forze di sicurezza palestinesi in Giordania, contribuendo a rafforzare la stabilità regionale. Queste iniziative riflettono l’attenzione dell’Italia alle questioni di sicurezza e assistenza nella regione.
''c'e' anche la disponibilita' dei nostri carabinieri per formare forze di sicurezza palestinesi in Giordania''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
