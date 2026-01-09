Meloni alle toghe | Spesso rendono vano il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula C

Il dibattito politico e internazionale si intreccia con le dichiarazioni di figure di rilievo. Meloni ha sottolineato come alcune decisioni delle toghe possano ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine e del Parlamento. Contestualmente, si è discusso della possibilità di un’eventuale annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, con un’opinione contraria alla fattibilità di tale ipotesi.

AGI - Una eventuale annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti? "Non la condividerei, non converrebbe a nessuno, neanche agli Stati Uniti". Mosca? "È arrivato il momento che l' Europa parli con la Russia ". Il 2026 "sarà l'anno in cui si cambia passo sulla materia" della sicurezza in Italia, con in arrivo anche delle norme ad hoc per contrastare il fenomeno delle baby gang. Sulla liberazione di Trentini tra i detenuti che beneficiano dello scossone Usa in Venezuela, "non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la madre non potrà abbracciare suo figlio". Nella conferenza stampa di inizio anno, organizzata nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della stampa parlamentare, Giorgia Meloni risponde a tutto campo alla quarantina di domande da parte dei giornalisti.

