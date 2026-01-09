Meloni ai giornalisti | Non capisco contestazione su contratto non è competenza governo

Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni ha risposto alle contestazioni sulla questione contrattuale, affermando che non rientra nelle competenze del governo. La presidente del Consiglio ha commentato anche il flash mob organizzato dalla Federazione nazionale della stampa, sottolineando la distinzione tra ruoli istituzionali e le iniziative dei giornalisti. La sua dichiarazione mira a chiarire i limiti dell’intervento governativo su questioni di natura professionale e sindacale.

Giorgia Meloni commenta il flash mob organizzato dalla Federazione nazionale della stampa all’inizio della sua conferenza stampa di inizio anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti. “Seguiamo anche la questione del contratto, c’è un tavolo aperto. Il contratto è scaduto da tempo e figuriamoci se non condivido il tema. Questo governo ha particolarmente a cuore il tema del rinnovo dei contratti, lo abbiamo dimostrato e lo dimostravano i nostri provvedimenti, dopodiché non mi è chiara la ragione per la quale si faccia una mobilitazione in questo contesto perché immagino che tutti sappiano che la competenza del contratto non è del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

