Meloni a tutto campo. Sulla denatalità l’impegno del governo a fare di più

Il governo Meloni si impegna a contrastare la denatalità con nuove iniziative, nel rispetto delle priorità nazionali. L’Unione Europea riconosce la necessità di un dialogo costruttivo con la Russia, proponendo l’istituzione di un inviato speciale. Sui temi internazionali, le divergenze con Donald Trump evidenziano le differenze di approccio su diverse questioni, richiedendo un’analisi approfondita delle strategie adottate.

L’Unione Europea deve dialogare con la Russia e serve un inviato speciale. Con Donald Trump, su molte questioni, non c’è accordo. Sulla denatalità, l’impegno del governo a fare di più. La premier Giorgia Meloni traccia un bilancio dell’ultimo anno nell’incontro con i giornalisti. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

