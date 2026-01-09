Meloni a giornalisti | Libertà di stampa imprescindibile per la democrazia – Il video
Il video mostra Meloni che sottolinea l'importanza della libertà di stampa come elemento fondamentale della democrazia. La premier evidenzia l'impegno del governo nel garantire la sicurezza dei giornalisti nelle aree a rischio, sottolineando l'importanza di un'informazione libera e tutelata anche in contesti complessi come quelli di zone sensibili o di conflitto.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 S"ono contenta che si apprezzi l'impegno del governo per la sicurezza dei giornalisti in zone sensibili di rischio bellico. Sono numeri che colpiscono ognuno di noi e colgo l'occasione per rinnovare la solidarietà e il ringraziamento per chi con coraggio ci consente di arrivare dove non potremmo", così la premier Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
