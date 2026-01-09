Melendugno-Trento | scontro tra giganti per puntare al vertice del campionato

Il campionato di Serie A2 Tigotà entra nella fase decisiva, con il match tra Melendugno e Trento che si svolgerà domenica 11 gennaio alle ore 17 al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. Un incontro importante per la classifica e per le aspirazioni di entrambe le squadre, che si affrontano in un momento chiave della stagione.

Riflettori accesi sul Big Match Melendugno-Trento - Il girone di ritorno della Serie A2 Tigotà si avvia verso il suo gran finale, e il calendario riserva per l'ottava giornata quello che è, a tutti gli effetti, ... corrieresalentino.it

Trento-Melendugno è il big match dell'8a giornata - Due giornate al termine dei gironi d'andata di Regular Season della Serie A2 Tigotà e solo sei punti a disposizione per tentare l'accesso ai Quarti di Coppa Italia, che coinvolgeranno le prime ... corrieredellosport.it

#CoppaItaliaFrecciarossaA2 La prima Semifinale sarà Costa Volpino-Melendugno, Talmassons aspetta una tra Roma e Padova Le pugliesi sorprendono Brescia, doppio 3-0 per orobiche e friulane contro Altino e Trento Il comunicato stampa sul - facebook.com facebook

| A2 FEMMINILE Domenica #ItasTrentino di scena in Salento sul campo della Narconon #Melendugno: tra le due seconde della classe in palio tre punti d'oro in chiave Pool Promozione # #trentinonelcuore # #trentinovolley x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.