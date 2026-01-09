Melendugno-Trento | scontro tra giganti per puntare al vertice del campionato

Da lecceprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di Serie A2 Tigotà entra nella fase decisiva, con il match tra Melendugno e Trento che si svolgerà domenica 11 gennaio alle ore 17 al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. Un incontro importante per la classifica e per le aspirazioni di entrambe le squadre, che si affrontano in un momento chiave della stagione.

MELENDUGNO – Il girone di ritorno della Serie A2 Tigotà raggiunge il suo apice. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, i riflettori del volley nazionale saranno puntati sul Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. La Narconon Volley Melendugno ospita l’Itas Trentino in quello che è, numeri alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro al vertice a Lecce: la Narconon Volley Melendugno sfida la big Smi Roma

Leggi anche: Serie C, sabato c’è Carpi-Guidonia. Al ’Cabassi’ lo scontro diretto tra le sorprese del campionato è un inedito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

melendugno trento scontro gigantiMelendugno-Trento: scontro tra giganti per puntare al vertice del campionato - Domenica 11 gennaio al Palasport di Lecce va in scena il big match della Serie A2 Tigotà. lecceprima.it

melendugno trento scontro gigantiRiflettori accesi sul Big Match Melendugno-Trento - Il girone di ritorno della Serie A2 Tigotà si avvia verso il suo gran finale, e il calendario riserva per l'ottava giornata quello che è, a tutti gli effetti, ... corrieresalentino.it

Trento-Melendugno è il big match dell'8a giornata - Due giornate al termine dei gironi d'andata di Regular Season della Serie A2 Tigotà e solo sei punti a disposizione per tentare l'accesso ai Quarti di Coppa Italia, che coinvolgeranno le prime ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.