Meghan Markle oltre 168mila euro in vestiti nel 2025 Ma Charlene di Monaco spende più di lei

Nel 2025, Meghan Markle ha speso oltre 168.000 euro in abbigliamento, dimostrando un'attenzione particolare al suo stile. Sebbene possa usufruire di gioielli di famiglia, come quelli di Diana, si occupa personalmente della scelta di vestiti, accessori e capi di abbigliamento. Tuttavia, anche Charlene di Monaco ha un budget superiore, evidenziando le differenze nelle spese di stile tra le figure pubbliche.

Meghan Markle non risparmia quando si tratta del suo guardaroba. Certo, può contare sui gioielli di sua suocera Diana come base di valore, ma poi deve pensare lei ad abiti, accessori, giacche e pantaloni. E ovviamente non può che rivolgersi alle griffe più esclusive. La Duchessa del Sussex ha speso almeno 168.094.50 euro nel 2025. Ma non riesce a vincere nemmeno in questa classifica, piazzandosi "solo" terza, anche se davanti a Kate Middleton. Meghan Markle, terza nella classifica delle Reali che spendono di più per il guardaroba. Meghan Markle ci tiene all'immagine e lo ha dimostrato in tutti i modi in questi sette anni di matrimonio con Harry.

