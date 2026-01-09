Media Usa | Il Vaticano chiese a Trump di offrire una via d’uscita a Maduro L’incontro con l’ambasciatore poco prima del blitz in Venezuela

Il Vaticano avrebbe chiesto agli Stati Uniti di facilitare una soluzione pacifica per Nicolás Maduro, poco prima dell’azione militare in Venezuela. Questo episodio evidenzia gli sforzi diplomatici della Santa Sede in un contesto di tensioni internazionali e crisi politica. La notizia, riportata da media statunitensi, sottolinea l’interesse del Vaticano nel promuovere il dialogo e la stabilità nella regione.

Il Vaticano ha tentato di esortare gli Stati Uniti a offrire una via d'uscita sicura a Nicolás Maduro pochi giorni prima del blitz americano in Venezuela. Lo rivela il Washington Post, che cita documenti riservati del governo statunitense. Alla vigilia di Natale, il segretario di Stato Pietro Parolin ha convocato d'urgenza Brian Burch, ambasciatore americano presso la Santa Sede, per chiedere chiarimenti sui piani degli Stati Uniti per il Venezuela. L'offerta russa per una via d'uscita a Maduro. Secondo la ricostruzione del Washington Post, Parolin avrebbe concordato sul fatto che Maduro doveva andarsene, ma il segretario di Stato del Vaticano ha comunque esortato gli Stati Uniti a offrirgli una via d'uscita, spiegando a Burch che la Russia era pronta a garantirgli l'asilo ed esortando Washington ad avere pazienza.

