Maxi incendio a Romano per gli sfollati attivo il centro di prima accoglienza | Intervento tempestivo scongiurato il peggio

Un maxi incendio si è sviluppato a Romano di Lombardia, portando all’evacuazione del complesso ex Montecatini. Per gli sfollati è stato attivato un centro di prima accoglienza, grazie a un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze più gravi. Alle 18 circa, gli abitanti evacuati sono stati invitati a rientrare nelle proprie abitazioni, mentre le operazioni di gestione dell’emergenza proseguono.

Romano di Lombardia. Mancano una manciata di minuti alle 18 quando, nella palestra comunale di via Cavalli, iniziano a rientrare gli inquilini sfollati del complesso ex Montecatini, che nella serata di giovedì 8 gennaio sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa dell’ incendio. Attualmente sono una ventina le persone accolte nella struttura sportiva. Sono perlopiù stranieri. Alcuni di loro non parlano nemmeno l’italiano. Una delle famiglie coinvolte, con quattro minori, lascerà la palestra per essere trasferita in un hotel. La loro permanenza fuori dalle rispettive abitazioni dipenderà dall’esito dei rilievi condotti dai vigili del fuoco, che stanno accertando le cause del rogo e valutando l’agibilità degli appartamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Incendio a Romano, attivo il centro di prima accoglienza nella palestra. “Intervento tempestivo, scongiurato il peggio” Leggi anche: Incendio a Romano di Lombardia, fiamme all’ex Montecatini: venti sfollati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi incendio nell’ex Montecatini a Romano: inagibili sette appartamenti, venti sfollati; Maxi incendio nell’ex Montecatini: famiglie evacuate a Romano; Romano di Lombardia incendio all’ex Montecatini Colpiti anche degli appartamenti - Foto. Incendio Romano, gli sfollati fuori casa almeno fino a lunedì - Sopralluoghi dei vigili del fuoco per capire i danni causati dal fuoco ma anche dall'acqua usata per lo spegnimento ... bergamo.corriere.it

Romano di Lombardia, incendio all’ex Montecatini. Colpiti anche degli appartamenti - Foto - Il vicesindaco: «Stiamo allestendo la palestra di via Cavalli per gli sfollati». ecodibergamo.it

Incendio a Romano di Lombardia, fiamme all’ex Montecatini: venti sfollati - Numerose le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito ma alcuni appartamenti inagibili. msn.com

Il video del violento incendio di ieri sera a Romano - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.