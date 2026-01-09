Una maxi carambola si è verificata sulla provinciale Valtesino di Ripatransone, vicino alla rotatoria di fronte al centro residenziale ‘La Vigna’. L’evento è stato causato da un tombino ostruito che ha raccolto acqua, ghiacciando con le basse temperature notturne. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La situazione evidenzia l’importanza di una corretta manutenzione delle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza di chi transita in zona.

Maxi carambola sulla provinciale Valtesino di Ripatransone nelle immediate vicinanze della rotatoria di fronte al centro residenziale ‘La Vigna’, dove un tombino ostruito ha formato una raccolta d’acqua che con le temperature basse della notte ha ghiacciato. Coinvolto nel sinistro anche un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che stavano eseguendo il soccorso a una delle auto ribaltate. In sintesi, poco dopo le sette di ieri mattina, un automobilista ha perso il controllo della vettura, causa ghiaccio formatosi sulla carreggiata, che dopo una sbandata si è ribaltata. A seguire, la stessa sorte è toccata a un altro automobilista, che per evitare l’impatto ha urtato un ostacolo finendo per ribaltarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi carambola sul ghiaccio, tutti miracolosamente illesi

Leggi anche: Luxor (Egitto), a fuco nave da crociera “Empress” durante navigazione sul Nilo, a bordo 60 italiani tutti illesi, Farnesina: “Stanno bene” - VIDEO

Leggi anche: Maxi incidente sulla via Emilia a Forlì: 5 feriti, illesi due bambini. Strada chiusa per un’ora e mezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maxi carambola sul ghiaccio, tutti miracolosamente illesi.

Maxi carambola sul ghiaccio, tutti miracolosamente illesi - In sintesi, poco dopo le sette di ieri mattina, un automobilista ha perso il controllo della vettura, causa ghiaccio formatosi sulla carreggiata, che dopo una sbandata si è ribaltata. ilrestodelcarlino.it