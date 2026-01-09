Max Pezzali a Sanremo 2026 | Repetto apre alla reunion degli 883

Max Pezzali sarà ospite a Sanremo 2026, come annunciato da Carlo Conti. L’artista si esibirà durante tutte e cinque le serate, dal 24 al 28 febbraio, a bordo di una nave da crociera di fronte alla città dei fiori. L’evento rappresenta un’occasione speciale per ascoltare i suoi brani e rivivere i successi degli 883 durante il festival.

Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà super ospite al Festival di Sanremo 2026. L’artista si esibirà in tutte le cinque serate dal palco della nave da crociera che attraccherà di fronte alla città dei fiori per l’intera manifestazione, dal 24 al 28 febbraio. In scaletta tutti i grandi successi, tra cui con ogni probabilità anche quelli degli 883. Nel commentare la notizia, Mauro Repetto – ex membro del duo Anni 90 che ha emozionato più generazioni – ha aperto alla possibile reunion della band in occasione della kermesse. « Io sono pronto », ha detto a La volta buona di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

