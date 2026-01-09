Maul | Shadow Lord – Tutto sulla nuova serie TV che cambierà la storia di Star Wars

Maul: Shadow Lord è la nuova serie TV che approfondisce il personaggio di Darth Maul, uno dei villain più riconoscibili di Star Wars. Nonostante il suo breve ruolo in La Minaccia Fantasma, Maul ha lasciato un’impronta duratura nel franchise. La serie promette di esplorare le origini e le vicende di questo personaggio, offrendo ai fan nuove prospettive sulla galassia lontana lontana.

Il ritorno di uno dei villain più iconici della galassia lontana lontana è alle porte. Nonostante i suoi pochi minuti di screen time in La Minaccia Fantasma, Darth Maul è diventato un pilastro fondamentale del franchise. Oggi, la nuova serie TV Disney+ Maul: Shadow Lord si prepara a dare un significato ancora più profondo e tragico alla sua uscita di scena definitiva. Il destino di Darth Maul: Da Naboo a Tatooine. George Lucas ammise che uccidere Maul prematuramente fu un errore, rimediato poi con il suo leggendario ritorno in Star Wars: The Clone Wars. Tuttavia, la sua parabola narrativa si è conclusa ufficialmente in Star Wars Rebels, nell’episodio cult “Twin Suns”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

