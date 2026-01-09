Matthew | Il mio rock è rabbia lucida ma non punta il dito sempre contro gli altri
Dal 16 gennaio 2026, è disponibile il nuovo singolo di Matthew, ‘Buona fortuna’, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming. Un brano che si distingue per un sound ruvido e diretto, caratterizzato da una rabbia lucida e un’attenzione sincera. Matthew, giovane cantautore, propone un ascolto attento e riflessivo, offrendo una musica che invita alla riflessione senza eccessi emotivi.
Dal 16 gennaio 2026 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica 'Buona fortuna', il nuovo singolo di Matthew: un giovane cantautore da ascoltare con molta attenzione 'Buona fortuna' è un brano suonato ruvido e diretto. Racconta la fine di una relazione segnata da fuga, confusione e autodistruzione: un addio amaro, ma lucido, che osserva ciò che è stato senza colpe, né redenzioni, dove il distacco diventa l'unico atto di sopravvivenza. Un brano 'pop' emotivo e, al contempo, narrativo, con un'anima rock e un ritornello che ti resta in testa. Il videoclip di 'Buona fortuna' è stato girato interamente all'aperto a Campo Imperatore (Aq), in Abruzzo: un ambiente naturale e isolato, che si è trasformato nello spazio emotivo del brano.
