Matthew | Il mio rock è rabbia lucida ma non punta il dito sempre contro gli altri

Dal 16 gennaio 2026 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ‘Buona fortuna’, il nuovo singolo di Matthew: un giovane cantautore da ascoltare con molta attenzione ‘Buona fortuna’ è un brano suonato ruvido e diretto. Racconta la fine di una relazione segnata da fuga, confusione e autodistruzione: un addio amaro, ma lucido, che osserva ciò che è stato senza colpe, né redenzioni, dove il distacco diventa l’unico atto di sopravvivenza. Un brano ‘pop’ emotivo e, al contempo, narrativo, con un’anima rock e un ritornello che ti resta in testa. Il videoclip di ‘Buona fortuna’ è stato girato interamente all’aperto a Campo Imperatore (Aq), in Abruzzo: un ambiente naturale e isolato, che si è trasformato nello spazio emotivo del brano. 🔗 Leggi su Funweek.it

