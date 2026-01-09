Matteo Imbruno organista della ' Oude kerk' di Amsterdam a San Giovanni Rotondo

Matteo Imbruno, organista della 'Oude kerk' di Amsterdam, sarà il protagonista del concerto ‘Un viaggio barocco attraverso l’Europa’, che si terrà lunedì 19 gennaio 2026 alle 19.30 presso la chiesa di Sant’Onofrio anacoreta di San Giovanni Rotondo. Un’occasione per ascoltare musiche del periodo barocco interpretate da un artista di rilievo internazionale.

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 19,30 presso la chiesa di Sant’Onofrio anacoreta di San Giovanni Rotondo, si terrà il concerto ‘Un viaggio barocco attraverso l’Europa’.Alla consolle dell’organo Zanin opus 915 siederà il maestro Matteo Imbruno, organista d’eccezione, titolare del grande organo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: La Dinamo Monteverde in visita al reparto pediatrico-oncologico della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

Leggi anche: Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni Rotondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“eVenti d’Organo”: 2° concerto con Matteo Imbruno, organista della Oude Kerk di Amsterdam.

Imbruno, emigrato di successo in Olanda Ma l'organista ha perso la cittadinanza - Dopo il barese Niccolò van Westerhout, compositore dell’Ottocento e autore dell’opera Doña Flor, ci voleva un musicista foggiano a ravvivare più di un secolo dopo i rapporti tra pugliesi e ... corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Da Amsterdam alla Cattedrale di Foggia: "Via Francigena del Sud", suona l'organo Zanin con Matteo Imbruno - L'organista del museo Hermitage di Amsterdam e dell'Oude Kerk, la più antica chiesa della capitale dei Paesi Bassi, suonerà il nuovo organo della Cattedrale di Foggia. foggiacittaaperta.it

"Exultate, Jubilate", concerto dell'organista Matteo Imbruno - Prosegue “Exsultate, Jubilate”, ciclo di quattro concerti di musica sacra che porteranno nelle chiese della città musicisti ed ensemble di provenienza internazionale. comune.venezia.it

“eVenti d’Organo”: 2° concerto con Matteo Imbruno, organista della Oude Kerk di Amsterdam - facebook.com facebook