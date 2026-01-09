Mattarella chiede giustizia per le vittime di Crans-Montana la cerimonia in Svizzera con Macron | Non accada mai più – Le foto

Il presidente Mattarella ha partecipato a una cerimonia a Crans-Montana, in Svizzera, insieme a Macron, per ricordare le vittime di una tragedia. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di fare giustizia e di non dimenticare quanto accaduto, esprimendo solidarietà alle famiglie e vicinanza ai giovani coinvolti. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno per evitare simili tragedie in futuro.

«La cerimonia di oggi per l' immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto ». È il testo del messaggio scritto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel libro delle condoglianze per la strage di Crans al termine della commemorazione svoltasi oggi a Martigny. Alla solenne cerimonia in memoria delle vittime del rogo di Capodanno – 40 quelle accertate, 116 i feriti, molti dei quali minorenni – hanno partecipano oltre ai vertici della Svizzera trenta delegazioni internazionali.

**Svizzera: Mattarella, 'angoscia, vicinanza a familiari vittime e giovani feriti, giustizia'** - "La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuos ... iltempo.it

Crans Montana, Mattarella: angoscia, solidarietà e giustizia - 'La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle ... notizie.tiscali.it

