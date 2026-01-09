Masterchef una delizia che dovrebbe durare per sempre

Masterchef rappresenta un punto di riferimento nel panorama culinario, un programma che unisce passione e competenza. La sua formula, fatta di sfide e creatività, ha conquistato molti spettatori nel tempo. Condividere l’idea che questa esperienza possa durare per sempre sottolinea quanto l’arte della cucina e l’insegnamento dei suoi protagonisti siano diventati parte integrante della nostra cultura quotidiana.

Dissi a un amico che « Masterchef dovrebbe durare per sempre» e lui mi disse che la frase lo colpì perché finì col pensarla allo stesso modo. Fermo restando che la frase non pare imprescindibile, confermo che Masterchef dovrebbe essere in onda no-stop. In questa colonnina di "cucina" si può ben parlar di Masterchef, il programma che mette soggezione alla concorrenza. Pensateci: nel florilegio di cooking-show che satura la tv il format più semplice - un'accozzaglia di sconosciuti che compete per essere il migliore - non conosce imitazioni. Già, perché ogni puntata di Masterchef è bella come una partita dei mondiali: chi ha sale in zucca non prova a imbastire un torneo pallonaro che ambisca a rivaleggiare col Mondiale.

