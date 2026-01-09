Masterchef Italia | Dorella dalla cotta per Cannavacciuolo all'intesa con Barbieri

Durante le recenti puntate di MasterChef Italia, si è notato un rapporto particolare tra Antonino Cannavacciuolo e Dorella, tra riconoscimenti e momenti di confronto. La concorrente ha anche espresso un sentimento di affinità con lo chef, creando un’atmosfera di complicità che ha attirato l’attenzione. Questo rapporto, tra professionalità e emozioni, si inserisce nel percorso di crescita e confronto che caratterizza il talent culinario.

Nel corso delle serate precedenti di MasterChef Italia, il rapporto tra Antonino Cannavacciuolo e l’aspirante chef in gara Dorella è apparso “speciale” soprattutto dopo una vera e propria dichiarazione fatta dalla donna ( il video ). Negli episodi di ieri il colpo di scena: è scoppiata una imprevista “alchimia” tra la concorrente e Bruno Barbieri, partendo ovviamente dal suo piatto che ha fatto en plein di complimenti. E la reazione di Antonino non s’è fatta attendere. Che cos’è successo nell’ultima puntata di Masterchef Italia. A MasterChef Italia dopo la serata di giovedì 8 nulla è più come prima: sfide sempre più impegnative e colpi di scena improvvisi hanno spezzato tutti gli equilibri della Masterclass. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Masterchef Italia: Dorella dalla “cotta” per Cannavacciuolo all’intesa con Barbieri Leggi anche: Dorella contro Iolanda, la prima lite a MasterChef Italia: “Mi infastidisce, è logorroica” e Barbieri è costretto a intervenire Leggi anche: MasterChef, le pagelle: Carlotta è la nuova Kassandra (7), Barbieri l'imbianchino (4), Dorella ci prova con Cannavacciuolo (5). Chi è stato eliminato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MasterChef Italia 15, Cannavacciuolo show: Dorella gli dichiara il suo amore, Eros lo terrorizza con un abbinamento «da brividi»; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata di Capodanno; MasterChef Italia 15: cottura in argilla e salsiccia di Bra per la quinta serata; MasterChef 2026, tra salsicce, tacos e una doppia eliminazione. FOTO. Le pagelle di MasterChef 2026: top e flop della quinta puntata tra marinatura e salsiccia di Bra - Dalla prova in esterna sulla salsiccia di Bra al Pressure Test sui tacos ... msn.com

