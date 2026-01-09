Masterchef Italia | Dorella dalla cotta per Cannavacciuolo all'intesa con Barbieri

Durante le recenti puntate di MasterChef Italia, si è notato un rapporto particolare tra Antonino Cannavacciuolo e Dorella, tra riconoscimenti e momenti di confronto. La concorrente ha anche espresso un sentimento di affinità con lo chef, creando un’atmosfera di complicità che ha attirato l’attenzione. Questo rapporto, tra professionalità e emozioni, si inserisce nel percorso di crescita e confronto che caratterizza il talent culinario.

Nel corso delle serate precedenti di MasterChef Italia, il rapporto tra Antonino Cannavacciuolo e l’aspirante chef in gara Dorella è apparso “speciale” soprattutto dopo una vera e propria dichiarazione fatta dalla donna ( il video ). Negli episodi di ieri il colpo di scena: è scoppiata una imprevista “alchimia” tra la concorrente e Bruno Barbieri, partendo ovviamente dal suo piatto che ha fatto en plein di complimenti. E la reazione di Antonino non s’è fatta attendere. Che cos’è successo nell’ultima puntata di Masterchef Italia. A  MasterChef Italia dopo la serata di giovedì 8 nulla è più come prima: sfide sempre più impegnative e colpi di scena improvvisi hanno spezzato tutti gli equilibri della Masterclass. 🔗 Leggi su Amica.it

