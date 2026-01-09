Maserati accoglie la Fiamma Olimpica e presenta una versione Cristallo della Grecale

Maserati di Modena ha ospitato la Fiamma Olimpica durante la tappa numero 32 del percorso nazionale, da Ferrara a Parma. In questa occasione, il marchio ha presentato una nuova versione “Cristallo” della Maserati Grecale, evidenziando l’attenzione per l’eccellenza artigianale e l’innovazione. Un momento che unisce tradizione e modernità, valorizzando il legame tra la storia italiana e lo sport olimpico.

Lo stabilimento Maserati di Modena è stato protagonista del viaggio della fiamma olimpica in occasione della tappa numero 32 del percorso nazionale, che da Ferrara conduce a Parma attraversando la provincia modenese. Un momento di forte valore identitario, in cui tradizione, persone e visione.

