Maserati accoglie la Fiamma Olimpica e presenta una versione Cristallo della Grecale

Da modenatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maserati di Modena ha ospitato la Fiamma Olimpica durante la tappa numero 32 del percorso nazionale, da Ferrara a Parma. In questa occasione, il marchio ha presentato una nuova versione “Cristallo” della Maserati Grecale, evidenziando l’attenzione per l’eccellenza artigianale e l’innovazione. Un momento che unisce tradizione e modernità, valorizzando il legame tra la storia italiana e lo sport olimpico.

Lo stabilimento Maserati di Modena è stato protagonista del viaggio della fiamma olimpica in occasione della tappa numero 32 del percorso nazionale, che da Ferrara conduce a Parma attraversando la provincia modenese. Un momento di forte valore identitario, in cui tradizione, persone e visione. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La nuova Maserati Grecale Cristallo saluta il passaggio della Fiamma Olimpica

Leggi anche: Modena e provincia in festa per la Fiamma olimpica: sfreccia anche su una Maserati / Video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maserati accoglie la Fiamma Olimpica e presenta una versione “Cristallo” della Grecale; La nuova Maserati Grecale Cristallo saluta il passaggio della Fiamma Olimpica; Ficili: “Maserati multienergia per il rilancio. Rimarremo l’unico brand di lusso di Stellantis”.

maserati accoglie fiamma olimpicaLa nuova Maserati Grecale Cristallo debutta a Modena nel giorno del passaggio della fiamma olimpica - Il sito produttivo Maserati di Modena, storico quartier generale del Marchio in viale Ciro Menotti, è stato uno dei luoghi ... msn.com

maserati accoglie fiamma olimpicaModena e provincia in festa per la Fiamma olimpica: sfreccia anche su una Maserati / Video - Cortina ha attraversato il distretto ceramico e la città, con tappa anche in Accademia. msn.com

maserati accoglie fiamma olimpicaLa nuova Maserati Grecale Cristallo saluta il passaggio della Fiamma Olimpica - Il sito produttivo Maserati di Modena, storico Headquarter del Brand in Viale Ciro Menotti, diventa protagonista del viaggio della Fia ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.