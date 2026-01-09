Mary e Margherita di Danimarca messaggio silenzioso alla Groenlandia | abito e tiara anti-Trump

Mary e Margherita di Danimarca hanno scelto di indossare un abito e una tiara simbolici, inviando un messaggio discreto alla Groenlandia. Questo gesto rappresenta un modo sottile di comunicare sensibilità e attenzione verso le questioni di interesse comune. La scena si inserisce in un contesto di rapporti diplomatici ricchi di significato, dove i simboli spesso parlano più delle parole.

La Groenlandia si ritrova di nuovo al centro di un racconto che intreccia potere, simboli e diplomazia silenziosa. Donald Trump ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti per l’isola artica e dalla monarchia danese è arrivata una risposta sottile, elegante, perfettamente regale. Nessuna parola ufficiale, perché i membri delle famiglie reali non commentano la politica. Ma i gesti, soprattutto a corte, parlano eccome. A muoversi con raffinata consapevolezza sono state sia la Regina Mary sia sua suocera, la Regina emerita Margherita II, che in alcune recenti apparizioni hanno riaffermato, ognuna a modo suo, il legame storico, culturale e affettivo tra la Groenlandia e la Danimarca. 🔗 Leggi su Dilei.it

