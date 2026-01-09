Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle | Tre risonanze e un’ecografia

Martina Colombari, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle con il ballerino Luca Favilla, ha condiviso pubblicamente il suo stato di salute. Ha riferito di aver effettuato tre risonanze e un'ecografia, senza fornire dettagli specifici. La sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra i fan e i media, rimanendo comunque sobria e rispettosa sulla sua situazione personale.

A Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha dato il meglio di sé insieme al ballerino Luca Favilla. Adesso è al cinema, con il film di Checco Zalone, Buen Camino, che sta collezionando incassi record: per l’occasione, abbiamo conosciuto un’altra Martina, più “invecchiata” per le esigenze di ruolo, in grado di mettersi in gioco. Su Instagram, ha raccontato di essersi sottoposta a tre risonanze magnetiche e un’ecografia dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle. Martina Colombari, il suo post Ballando con le Stelle. Il 20 dicembre si è conclusa l’edizione del 2025 di Ballando con le Stelle: come sempre, un successo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia” Leggi anche: Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia” Leggi anche: Ballando con le stelle, Martina Colombari in lacrime dopo la finale | VIDEO Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Martina Colombari e gli esami medici dopo Ballando con le stelle, come sta ora; Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia”; Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”; Ballando con le Stelle, Martina Colombari nel film di Checco Zalone: Nessuno mi ha riconosciuta!. La Salute di Martina Colombari: Aggiornamenti Dopo Ballando con le Stelle - Martina Colombari Condivide la Sua Esperienza Medica Dopo "Ballando con le Stelle" Martina Colombari, nota per la sua partecipazione a "Ballando con le Stelle," condivide la sua preziosa esperienza ne ... notizie.it

Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia” - Martina Colombari ha raccontato su Instagram di essersi sottoposta a tre risonanze e un’ecografia dopo l’esperienza a “Ballando” ... dilei.it

Martina Colombari dopo Ballando: "Tre risonanze magnetiche e un'ecografia" - Martina Colombari, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, si è sottoposta a una serie di controlli medici per verificare le condizioni fisiche messe a ... adnkronos.com

Martina Colombari è la dimostrazione che il tempo può diventare un alleato prezioso. Tra le cinquantenni più ammirate, continua a distinguersi per eleganza naturale, portamento e uno stile che non ha mai avuto bisogno di eccessi. - facebook.com facebook

“Sono stata contattata dal casting director Francesco Vedovati su Instagram, cosa abbastanza inusuale. Vuol dire che i social servono a qualcosa” #BuenCamino #MartinaColombari x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.