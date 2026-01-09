Martina Gaggini e Alessandro Minatto, giovani imprenditori di 24 e 29 anni, hanno avviato un progetto imprenditoriale legato al mondo dello sport. Sfruttando l’energia delle Olimpiadi invernali, hanno sviluppato un’app innovativa con l’obiettivo di offrire strumenti utili e innovativi agli appassionati. La loro esperienza dimostra come, con passione e determinazione, è possibile trasformare un evento globale in un’opportunità di crescita e sviluppo.

Martina Gaggini e Alessandro Minatto, 24 e 29 anni, da poco sposati, hanno deciso di lanciarsi in un’avventura imprenditoriale, mettendo a frutto la loro passione per lo sport e sfruttando il volano delle Olimpiadi invernali. Lei lavora come geometra in uno studio, lui è un artigiano. Insieme hanno creato Vivup, piattaforma che conta già tremila utenti e si presenta come un "connettore tra gli esercenti che offrono esperienze uniche e coloro che desiderano esplorare e vivere al massimo il nostro affascinante territorio". Attraverso l’app da scaricare e il sito internet si possono trovare e prenotare, in Lombardia e in Italia, escursioni, viaggi, esperienze come voli in parapendio, ma anche sagre e iniziative organizzate da Comuni e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Martina, Alessandro e la loro app: "Per noi sarà un grande volano"

