Marsiglia bufera su Pavard | sorrisi con Hernandez dopo il ko in finale di Supercoppa di Francia! – VIDEO

Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa di Francia, l'Olympique Marsiglia si trova al centro di un episodio controverso. In particolare, le immagini di Pavard e Hernandez sorridenti dopo la partita hanno suscitato reazioni tra i tifosi, evidenziando tensioni interne e un possibile malcontento tra i giocatori. Questo episodio ha acceso discussioni sulla gestione e l’atmosfera all’interno del club, lasciando aperto il dibattito sulla situazione attuale della squadra.

Marsiglia, bufera su Pavard: sorrisi con Hernandez dopo il ko in finale di Supercoppa di Francia! Tifosi furiosi con l'ex Inter: cos'è successo La ferita per la sconfitta nella finale di Supercoppa di Francia è ancora aperta, ma a gettare sale sulla piaga in casa Olympique Marsiglia è un caso diplomatico scoppiato ben oltre il . Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Marsiglia, Pavard sorride dopo la sconfitta col PSG e fa arrabbiare i tifosi - La finale di Supercoppa di Francia persa dal Marsiglia contro il Paris Saint- Pavard snobba l'Inter: "Volevo solo il Marsiglia, siamo un gruppo di qualità" - Pavard si è fatto strada tra cori, foto e autografi, con i tifosi del Marsiglia che lo hanno accolto con grande euforia: "Avevo solo l'Olympique Marsiglia in testa, abbiamo avuto un'ottima ... Benatia: "Pavard? Primi contatti ad aprile. Sapevo che voleva il Marsiglia: me lo aveva confermato anche Rabiot" - Esordio al Marsiglia con goal per Benjamin Pavard che, in occasione della prima partita con la nuova squadra contro il Lorient, ha partecipato con una rete di testa al 4- "Non capisce niente, è un mediocre sopravvalutato". Roberto De Zerbi è finito nella bufera dopo la sconfitta contro il Nantes in casa. Il tecnico italiano stroncato da Christophe Dugarry:

