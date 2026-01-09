Marianella analizza la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando come i nerazzurri siano leggermente favoriti, ma avverte di non sottovalutare le potenzialità degli azzurri di Conte. Questa partita rappresenta un momento cruciale nella corsa allo scudetto, e ogni dettaglio potrà influenzare l’esito finale. La valutazione equilibrata evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione, poiché scenari differenti potrebbero delineare una diversa classifica alla fine della stagione.

Inter News 24 Marianella avvisa l’Inter: il Napoli di Conte non va sottovalutato, partita decisiva per lo Scudetto. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato la sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica sera. Il noto giornalista ha parlato delle forze in campo, delle possibilità di entrambe le squadre nella lotta per lo Scudetto e di alcuni dettagli tecnici. PARTITA SCUDETTO – «L’Inter ci arriva leggermente meglio, il Napoli ha avuto un percorso più altalenante ma è lì. Sono le due squadre principali che lotteranno per lo Scudetto secondo me. Il Milan starà lì fino alla fine, Juve e Roma saranno delle alternative ma lotteranno per il quarto posto alla fine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marianella analizza Inter-Napoli: «Nerazzurri leggermente favoriti, ma attenzione ad eventuali scenari differenti»

Leggi anche: Mercato Juventus, testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo a zero: nerazzurri leggermente favoriti. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Inter Milan, derby verità a San Siro: «I nerazzurri sono i favoriti con il Napoli, ma Leão è valutato per i gol»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marianella sull’Inter: “Una cosa mi sorprende. E c’è un grande punto interrogativo” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter- msn.com