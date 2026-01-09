La Toscana si avvicina a una nuova fase di maltempo, con mareggiate e vento forte previsti nelle prossime ore. Dopo giorni caratterizzati da neve, ghiaccio e temperature molto basse, è importante prestare attenzione alle allerte e alle condizioni del litorale, per garantire la sicurezza e monitorare eventuali criticità lungo la costa.

Dopo giorni segnati da neve, ghiaccio e temperature gelide, la Toscana si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta arancione per mareggiate sulla costa tra Pisa e Livorno centro-settentrionale fino all’Arcipelago Toscano, valida dalle 12 di oggi, venerdì 9 gennaio, e per il resto della giornata. A partire dalla mezzanotte di oggi è già attiva un’allerta gialla per le stesse zone. Allerta gialla per vento e rischio idrogeologico. Contestualmente, per la giornata di domani, 9 gennaio, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte della Toscana centro-settentrionale, a causa delle precipitazioni previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mareggiate e vento forte. Rischio-Litorale

