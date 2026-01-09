mare in tempesta e vento fortissimo su marina di pisa onde alte fino a 5 metri

Nelle ultime ore, il mare di Marina di Pisa si presenta agitato, con onde che raggiungono i 5 metri di altezza a causa di un forte vento. La zona, al momento, non ha subito disagi o allagamenti, ma è importante continuare a monitorare la situazione. La Protezione Civile mantiene alta l’attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e dei frequentatori del litorale.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Il vento soffia con forza sul litorale pisano e in particolare a Marina di Pisa, dove al momento non si registrano disagi né allagamenti, ma la situazione resta da monitorare con attenzione. Sul lungomare le raffiche intense rappresentano un potenziale pericolo per pedoni e ciclisti, mentre il mare si presenta molto mosso. Mare in burrasca a Marina di Pisa, vento forte e raffiche sul lungomare La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo arancione per mareggiate fino alle ore 9 di sabato, lungo la costa compresa tra Pisa e Livorno centro-settentrionale e sull’ Arcipelago Toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

