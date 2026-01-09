marco poggi la clamorosa mossa che scuote garlasco

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha diffidato i periti Roberto Porta e Daniele Occhetti, coinvolti nell’analisi dei dispositivi elettronici nel processo per l’omicidio di Garlasco del 2007. Questa mossa rappresenta un nuovo elemento nel procedimento giudiziario, sollevando questioni sulla validità delle analisi tecniche e sul ruolo delle fonti digitali nella vicenda.

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, vittima dell'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007, ha diffidato i periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, che nel processo di primo grado analizzarono il PC usato da Chiara e Marco, nonché quello di Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato definitivamente per il delitto.La diffida, notificata dall'avvocato Francesco Compagna, accusa i periti di diffamazione per dichiarazioni rese in trasmissioni televisive: avrebbero sostenuto che i siti pornografici trovati sul computer di Marco Poggi fossero "più rilevanti" rispetto al materiale rinvenuto su quello di Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Caso Garlasco, Marco Poggi: Chi E' E Che Lavoro Fa!

Garlasco, chi aveva paura di Chiara Poggi? La pista del movente proibito scuote il caso

