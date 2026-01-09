Marco D’Amore | Non assolviamo Gomorra indaghiamo dove nasce il male

Marco D’Amore torna nel mondo di ‘Gomorra’ con ‘Gomorra – Le origini’, un prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e Cattleya. Dopo aver interpretato Ciro e diretto ‘L’Immortale’, l’attore e regista approfondisce le radici del male, indagando sulle origini della criminalità. La serie, tratta dal bestseller di Roberto Saviano, offre uno sguardo più approfondito sulla genesi del fenomeno criminale narrato nella saga.

“Gomorra”: Marco D’Amore alla regia della serie prequel su Pietro Savastano - Ad annunciarlo in video è stato proprio Marco D’Amore, che nella saga di Gomorra ha interpretato uno dei personaggi più iconici, quello dell'”immortale” Ciro Di Marzio: «Dieci anni fa è cominciata una ... iodonna.it

Il grande amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili - facebook.com facebook

marco d'amore (@damore_marco) / Posts and Replies x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.