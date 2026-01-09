Marchetti dopo il Var la sua espressione sgomenta resterà un’icona una testimonianza della morte del calcio

Dopo l'intervento del VAR, l'espressione di Marchetti ha catturato l'attenzione, diventando un simbolo della trasformazione del calcio. In questa analisi sulla 19ª giornata del campionato 2025-26, riflettiamo sulle conseguenze di questa tecnologia e sul suo impatto sul sentimento e sull’identità del gioco. Un momento di confronto sobrio e approfondito su un tema che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Ore 21,15 del 7 gennaio 2026. Stadio Maradona. Piove a perpendicolo il pallone su rimessa laterale. Saltano Buongiorno e Valentini. Mischia confusa. Ma si prosegue. Per poco. Qualche secondo dopo il Var chiama l’arbitro. Lunga è la revisione. Poi Matteo Marchetti lascia il video. Si gira verso il terreno di gioco. Lo raggiunge lentamente con fatica evidente. Avanza come un automa. Ha sul viso un’espressione sorpresa, stupita. E sgomenta. Avanza e continua ad ascoltare gli ordini urlanti dall’auricolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

