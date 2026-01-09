Manutenzioni chiude temporaneamente il centro di raccolta della Stanga
AcegasApsAmga informa che il Centro di Raccolta Stanga, in via Corrado, sarà temporaneamente chiuso martedì 13 gennaio per lavori di manutenzione straordinaria. La riapertura è prevista nel rispetto dei tempi stabiliti, al fine di garantire un servizio efficiente e sicuro. Si consiglia di pianificare di conseguenza le proprie attività di raccolta e conferimento.
AcegasApsAmga comunica che martedì 13 gennaio il Centro di Raccolta Stanga, in via Corrado, resterà chiuso per consentire interventi di manutenzione straordinaria.Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 14 gennaio.Durante la chiusura, i cittadini potranno utilizzare gli altri tre centri di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
