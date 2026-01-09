Manutenzioni chiude temporaneamente il centro di raccolta della Stanga

AcegasApsAmga informa che il Centro di Raccolta Stanga, in via Corrado, sarà temporaneamente chiuso martedì 13 gennaio per lavori di manutenzione straordinaria. La riapertura è prevista nel rispetto dei tempi stabiliti, al fine di garantire un servizio efficiente e sicuro. Si consiglia di pianificare di conseguenza le proprie attività di raccolta e conferimento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.