Manutenzioni chiude temporaneamente il centro di raccolta della Stanga

Da padovaoggi.it 9 gen 2026

AcegasApsAmga comunica che martedì 13 gennaio il Centro di Raccolta Stanga, in via Corrado, resterà chiuso per consentire interventi di manutenzione straordinaria.Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 14 gennaio.Durante la chiusura, i cittadini potranno utilizzare gli altri tre centri di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

