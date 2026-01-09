Mantova vs Palermo diciannovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sei alla vigilia di Mantova-Palermo, match valido per la diciannovesima giornata di Serie B 2025/2026. La sfida vede i padroni di casa alla ricerca di punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Palermo mira a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa hanno bisogno di punti per non sprofondare nella zona rossa della classifica, mentre i rosanero sono in lotta per la vetta. Mantova vs Palermo si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono penultimi a quota 15 punti e non vincono da oltre un mese. La squadra di Modesto dovrà cercare di costruirsi la salvezza tra le mura casalinghe, dove ha dimostrato di saper farsi valere. I siciliani sono reduci da due nette vittorie contro Carrarese ed Empoli, e non mollano il sogno della promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Mantova-Palermo, gara a rischio. I tifosi rosanero residenti a Palermo avranno bisogno della tessera; Palermo, il report dell’allenamento odierno.

