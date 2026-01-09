A Benevento, la gestione del Bilancio resta in attesa di una nomina ufficiale, dopo l’uscita di Maria Carmela Serluca dalla delega regionale. In questo contesto, si intensificano le manovre politiche a Palazzo Mosti, con il sindaco Mastella impegnato nella scelta del nuovo assessore. La decisione, attesa a breve, segna un passo importante per l’amministrazione comunale e il futuro della gestione finanziaria della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’approdo di Maria Carmela Serluca in Regione, la delega al Bilancio del Comune di Benevento è rimasta scoperta. Una casella pesante. Tenuta fin qui direttamente dal sindaco Clemente Mastella, ma non ancora per molto. Negli ultimi giorni i colloqui si sono moltiplicati. Consiglieri, malumori, autocandidature più o meno esplicite. Il classico via vai da fine legislatura. Ma, stando alle indiscrezioni, il nome che circola non arriva dai banchi della maggioranza. Il sindaco avrebbe infatti in mente Giovanna Razzano. Fedelissima della prima ora. Rimasta fuori dai giochi dopo la partita regionale, complicata dalle scelte di Roberto Fico e dalla linea degli assessori “né candidati né eletti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manovre a Palazzo Mosti, Mastella verso la nomina del nuovo assessore al Bilancio

