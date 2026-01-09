Manna tuona | Napoli penalizzato dal Var succedono cose che non sono ammissibili

L’uso del VAR nel calcio spesso solleva discussioni e opinioni contrastanti. Recentemente, Manna ha espresso preoccupazione riguardo a come questa tecnologia possa aver penalizzato il Napoli, sottolineando che alcune situazioni sono inaccettabili. È importante analizzare con attenzione le decisioni arbitrali e il loro impatto sul gioco, mantenendo un approccio equilibrato e obiettivo nel valutare il ruolo del VAR in campo.

. Le parole del dirigente partenopeo. Il clima attorno alla Serie A si fa rovente mentre il campionato raggiunge un bivio cruciale. La corsa al titolo è stata scossa dal turno infrasettimanale, dove i pareggi di Napoli e Milan (fermati rispettivamente da Verona e Genoa) hanno permesso all’ Inter di Cristian Chivu, vittoriosa a Parma, di allungare in vetta. I nerazzurri guidano ora con un vantaggio di +4 sui campani e +3 sui rossoneri. In questo contesto, lo scontro diretto di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli assume un’importanza capitale, alimentata anche dalle polemiche arbitrali seguite al 2-2 tra Napoli e Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Manna tuona: «Napoli penalizzato dal Var, succedono cose che non sono ammissibili» Leggi anche: Usa, Trump insulta una giornalista: "Stai zitta cicciona" | Sull'Arabia Saudita: "A molti non piaceva Khashoggi, sono cose che succedono" Leggi anche: Rigore su Gimenez, Allegri spegne le polemiche: “Cose che succedono e succederanno” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manna tuona dopo Napoli-Verona: "Il Var sta penalizzando gli arbitri, bisogna intervenire subito" - "Bisogna ragionare molto su quanto si verifica in campo, quello che è ... internapoli.it

Napoli, il ds Manna tuona: "In questo momento il VAR sta penalizzando gli arbitri" - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna prende la parola e lo fa tramite i microfoni di Radio CRC, soffermandosi principalmente sulle polemiche. tuttomercatoweb.com

Napoli, parla Giovanni Manna: "Il Var ha dei problemi oggettivi e sta penalizzando gli arbitri. Inter? Avversario molto forte" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner degli azzurri: "Stiamo vivendo un momento storico ... eurosport.it

Gasperini tuona sul mercato: "Mi avete mai sentito parlare di questo". E sul dubbio Wesley... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.