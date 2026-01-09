Manifesto comunicazione non ostile l’appello agli amministratori | Lo sottoscrivano

Il Manifesto della comunicazione non ostile invita gli amministratori a scegliere un linguaggio rispettoso e responsabile, come esempio di buona educazione nelle relazioni istituzionali. Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce e candidato alle prossime elezioni, sottolinea l’importanza di un dialogo civile e trasparente, fondamentale per promuovere un clima di fiducia e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Lo sottoscrivano tutti gli attori coinvolti.

Infanzia: Unicef Italia aderisce al Manifesto della Comunicazione non Ostile contro linguaggi d’odio sul web - Unicef Italia ha aderito al progetto sociale di comunicazione Parole O_Stili, firmando il Manifesto della Comunicazione non Ostile per la promozione di linguaggi non ostili in rete e la costruzione ... agensir.it

Comune di Perugia aderisce alla comunicazione non ostile - Il Comune di Perugia ha aderito al Manifesto della comunicazione non ostile, 10 punti per comunicare "in maniera più semplice e inclusiva". ansa.it

IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE Virtuale è reale Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Si è ciò che si comunica Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. Le parole danno for - facebook.com facebook

