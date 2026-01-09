Manifestazione Remigrazione no a provocazioni xenofobe che dividono la comunità
Supportiamo la condanna del Partito Democratico contro le manifestazioni xenofobe che promuovono divisioni e intolleranza. È importante mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo, evitando provocazioni che alimentano il clima di odio. La nostra comunità si distingue per valori di inclusione e rispetto, e condannare ogni forma di discriminazione è fondamentale per preservare l’unità e l’identità della città.
«Ci uniamo con convinzione alla condanna espressa dal Partito Democratico. Manifestazioni di questo tipo non offrono soluzioni, ma alimentano un clima di odio e discriminazione che non appartiene alla storia e all’identità della nostra città. Piacenza ha bisogno di risposte serie e responsabili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
