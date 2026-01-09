Manifestazione Remigrazione no a provocazioni xenofobe che dividono la comunità

Supportiamo la condanna del Partito Democratico contro le manifestazioni xenofobe che promuovono divisioni e intolleranza. È importante mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo, evitando provocazioni che alimentano il clima di odio. La nostra comunità si distingue per valori di inclusione e rispetto, e condannare ogni forma di discriminazione è fondamentale per preservare l’unità e l’identità della città.

Anche a Piacenza la manifestazione “Remigrazione” - La sinistra chiede al questore di vietare lo svolgimento: «Iniziativa xenofoba e provocatoria» ... ilpiacenza.it

Anpi contro la manifestazione anti stranieri “È una provocazione” - "Nella città Medaglia d’Oro della Resistenza, a riconoscimento del doloroso e intenso impegno dei Piacentini durante la lotta di Liberazione dalla ... piacenzasera.it

Anche il Partito Democratico Piacenza esprime la sua preoccupazione per una manifestazione annunciata a Piacenza da un comitato per la remigrazione - facebook.com facebook

