Manerbio | Quando Berta filava - Mercatino vintage

Domenica 11 gennaio a Manerbio si svolgerà il mercatino vintage “Quando Berta Filava”. Un'occasione per scoprire oggetti e pezzi d’epoca, immergendosi nell'atmosfera di un tempo passato. L’evento invita gli appassionati a esplorare bancarelle ricche di ricordi, offrendo un momento di relax e nostalgia in un contesto autentico e tranquillo.

Domenica 11 gennaio torna in quel di Manerbio il mercatino del vintage "Quando Berta Filava": una giornata per perdersi nel tempo lento delle bancarelle e immergersi tra gli oggetti del passato.

