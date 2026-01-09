Manda i video hot dell' ex ai suoi amici e la ricatta in cambio di soldi

Un uomo di 37 anni residente a Fisciano è stato arrestato agli arresti domiciliari con l’accusa di aver inviato video intimi dell'ex ai suoi amici e di averla ricattata per ottenere denaro. Le indagini hanno evidenziato un grave comportamento persecutorio, che ha portato all’applicazione delle misure restrittive. La vicenda sottolinea l’importanza di contrastare comportamenti lesivi e di tutela delle vittime di revenge porn e stalking.

Un uomo di 37 anni, residente a Fisciano, è stato posto agli arresti domiciliari con le pesanti accuse di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura.Le indagini e le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Video hot, ricatta il suo ex. Denunciato un 54enne Leggi anche: Video 'hot' da ragazzini: arrestato allenatore di basket, tra le vittime i suoi allievi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manda foto e video hot della ex agli amici e le posta sui social: 41enne arrestato - Aveva iniziato con minacce e insulti, aveva proseguito cercando ininterrottamente un contatto con lei e poi, per non farsi ... monzatoday.it Gesunder Salat zum Abnehmen ohne Diät! Minus 8 kg Fett in einem Monat! Der Bauch verschwindet! La tua auto non parla… ma manda i suoi segnali! Dai tergicristalli all’olio motore, fino alla batteria e ai prodotti per l’igiene interna: da CFadda trovi tutto l’occorrente per coccolare la tua macchina. Scopri di più https://www.cfadda.com/prodotti/auto-moto-e-bi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.