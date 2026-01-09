Le chiese di Massa Carrara necessitano di interventi di restauro, ma le risorse disponibili sono limitate. Attualmente, il 30% delle spese viene coperto dalle parrocchie, rendendo difficile mantenere e valorizzare il patrimonio storico e architettonico. La carenza di fondi rappresenta una sfida concreta per preservare le nostre chiese, fondamentali per il patrimonio culturale e spirituale della comunità.

"Le nostre chiese non sono messe bene, meriterebbero restauri e altri interventi, ma il problema è dettato dalle risorse che, soprattutto a Massa Carrara, latitano". Le parole sono di un vero esperto del ’settore’, una figura molto amata e apprezzata nella provincia apuana, don Luca Franceschini. Da tre anni don Luca è il direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Ex parroco alla chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria di Massa (meglio conosciua come la ’Madonna del Monte’), è chiamato a occuparsi e a gestire, con l’erogazione dei fondi derivati dall’8 per mille, di circa 5 milioni di beni, tra chiese, opere d’arte e liturgiche, biblioteche e musei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mancano le risorse". Sos per i restauri: "Il 30% della spesa spetta alle parrocchie"

